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Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке во время своего мирового учебного турне

Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке во время своего мирового учебного турне

В Нью-Йорке парусное судно ВМС Мексики, совершавшее путешествие в рамках турне по целому ряду стран, столкнулось с Бруклинским мостом, в результате чего сломались три мачты и погибли двое членов экипажа, сообщает агентство Associated Press.

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Комментарии
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Evgeni Velesik
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Парусники кормой вперёд не ходят! Видимо ветер оказался сильнее двигателя и понëс судно назад? Или моторист не правильно понял команду на машинном телеграфе?
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16 час.
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