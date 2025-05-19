Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке во время своего мирового учебного турне

В Нью-Йорке парусное судно ВМС Мексики, совершавшее путешествие в рамках турне по целому ряду стран, столкнулось с Бруклинским мостом, в результате чего сломались три мачты и погибли двое членов экипажа, сообщает агентство Associated Press.
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