Медвежий угол
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Медвежий угол

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2025 - будут перемены (правда не знаю еще, в какую сторону) - но точно будут

2025 - будут перемены (правда не знаю еще, в какую сторону) - но точно будут

**** Елка вот, ну Ореховая, говорят популярная очень! Таки да! **** **** Хм, что то очень знакомое - блин, кто это?   ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Населению России перечислили законы, которые придётся исполнять с 1 января 2025 года.

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Комментарии
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Л
Людмила
Валерий, грубить-самое страшное+это вернётся 10-ти кратно! &quot;Молодым везде у нас дорога&quot;,  а нам, кому за 80-ят, ждать -  только себя обижать!🙏🙏🙏
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5 час.
СД
Светлана Дубович
Вся жизнь впереди,надейся и жди.Только и остаётся.
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3 час.
Валерий Беседин
Ну тогда не ждите. У В. Высоцкого на этот счёт песня есть.
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3 час.

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