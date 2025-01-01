2025 - будут перемены (правда не знаю еще, в какую сторону) - но точно будут

**** Елка вот, ну Ореховая, говорят популярная очень! Таки да! **** **** Хм, что то очень знакомое - блин, кто это? ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Населению России перечислили законы, которые придётся исполнять с 1 января 2025 года.
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