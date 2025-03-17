Мигрант заплатит крупный штраф за попытку дать взятку полицейскому в Ленобласти

В размере 440 тысяч рублей В Бокситогорском районе Ленинградской области суд вынес приговор в отношении 30-летнего гражданина Узбекистана, который пытался дать взятку старшему инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД России по Бокситогорскому району.