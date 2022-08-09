Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Профицит счета текущих операций РФ за 7 месяцев вырос до $166,6 млрд

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июле 2022 года продолжил рост и составил $166,6 млрд, что более чем в 3 раза выше показателя соответствующего периода 2021 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх