Профицит счета текущих операций РФ за 7 месяцев вырос до $166,6 млрд

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июле 2022 года продолжил рост и составил $166,6 млрд, что более чем в 3 раза выше показателя соответствующего периода 2021 года.
По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июле 2022 года продолжил рост и составил $166,6 млрд, что более чем в 3 раза выше показателя соответствующего периода 2021 года.
Свежие комментарии