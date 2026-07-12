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MotoGP. Гран-при Германии. Марк Маркес выиграл гонку, Огура – 2-й, Фернандес – 3-й, ди Джанантонио и Алекс Маркес упали

Гонщик «Дукати» Марк Маркес стал лучшим по итогам Гран-при Германии MotoGP после старта с поул-позиции.

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