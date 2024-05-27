Вышла версия Windows 11 с пониженными системными требованиями. Она может работать с минимальным объемом памяти

Новая версия Windows 11 IoT Enterprise способна работать на устаревших видеокартах даже без DirectX и не требует обязательной поддержки TPM и Secure BootКорпорация Microsoft опубликовала системные требования для новой версии операционной системы Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024.
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