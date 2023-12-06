«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Астон Виллы» и выпал из тройки лидеров АПЛ

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в Бирмингеме – 0:1. Счет мог быть и крупнее — команда бывшего тренера «Спартака» Унаи Эмери действительно переиграла лучший клуб Европы прошлого сезона.
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