Силуанов: Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы

Министерство финансов РФ планирует продать изъятые в доход государства активы. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент "Газеты.
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