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Ким пообещала оперативные выплаты пострадавшим от атак на склады Wildberries

Ким пообещала оперативные выплаты пострадавшим от атак на склады Wildberries

ANATOLY MALTSEV/EPA/TASS Предпринимателям, которые понесли убытки или потеряли товар в результате атаки украинских беспилотников на склад Wildberries в Электростали, уже в среду начнут компенсировать потери.

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