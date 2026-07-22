Ким пообещала оперативные выплаты пострадавшим от атак на склады Wildberries

ANATOLY MALTSEV/EPA/TASS Предпринимателям, которые понесли убытки или потеряли товар в результате атаки украинских беспилотников на склад Wildberries в Электростали, уже в среду начнут компенсировать потери.
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