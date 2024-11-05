Российский военнослужащий вынес из-под огня ВСУ двух раненых сослуживцев

Министерство обороны России В зоне проведения спецоперации во время освобождения населенного пункта от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) младший сержант Антон Назаров спас двух сослуживцев, получивших ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии