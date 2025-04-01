Хинштейн: в центре Курска при атаке БПЛА ВСУ повреждён жилой дом

Жилой многоквартирный дом, расположенный в центре Курска, получил повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, проинформировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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