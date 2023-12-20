Мировым ценам на товары предрекли рост из-за атак на суда в Красном море

Рост числа ракетных атак на суда в Красном море может нанести серьезный удар по мировой экономике. Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке затормозит сроки доставки товаров и, как следствие, приведет к повышению цен на различные виды продукции по всему миру, сообщает Bloomberg.