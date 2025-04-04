Beauty Tech: как умные гаджеты и ИИ меняют индустрию красоты

Бьюти-индустрия переживает революцию: из сферы традиционного ухода за собой она превращается в технологичную систему, основанную на искусственном интеллекте, умных гаджетах и индивидуально подобранных решениях.
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