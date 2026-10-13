Atlantic: Зеленский выводит Трампа из себя

Владимир Зеленский действует самонадеянно и выводит из себя президента США Дональда Трампа, сообщает американский журнал The Atlantic со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
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