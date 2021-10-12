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Как оппозиция в РФ не желает побеждать и что для этого делает

Как оппозиция в РФ не желает побеждать и что для этого делает

автор - Логичные размышления о разном О тезисе "не ходи на выборы". Тезис этот, "не ходи на выборы", он ведь чем удивителен.

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Nikolay Stepanov
А запятые так и не научился расставлять там, где надо. Зато лепит их там, где не надо. Недоучка будет здесь выступать со своими "гениалними мислями"?! Сперва в своей башке наведи порядок, а только потом учи читателей МТ.
Samarium
Оппозиция в тюрьме сидит... а это все мираж...
Алексей Сафронов
В большей части, оппозиция жаждет не трудится на благо государства, а тем или иным способом присосаться к бюджету. Отсюда и результат...
Ирина
Враги коммунистов все 103 года советского и своего злобного и трусливого антисоветского периодов ,доказывают ,что они жаждали захватить СССР ,но вот у них ,по их мнению ,никто не хочет отнять страну .

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