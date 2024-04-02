Роспотребнадзор обнаружил некачественную воду в Кузбассе

Роспотребнадзор проверил качество водопроводной воды в Кузбассе и нашел ее несоответствие нормам.По данным ведомства, среди проб воды 6,6% не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.
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