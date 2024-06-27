Колокольцев: Ждем от ООН принципиальной оценки обстрела американскими ракетами мирных жителей Севастополя

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на брифинге в ООН в четверг, 27 июня, заявил, что Россия ждет от Всемирной организации «четкой, принципиальной и взвешенной оценки» обстрела Украиной американскими ракетами мирных севастопольцев, – сообщают СМИ.