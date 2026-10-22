Тёплая воздушная масса с Ближнего Востока начнёт поступать на западную периферию антициклона, который в ближайшие сутки пересечёт Свердловскую область, из-за чего температура в регионе на несколько дней превысит климатическую норму на 3–7 °C, а к началу следующей недели — на 8–10 °C.