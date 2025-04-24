Вечная невеста: Анна Семенович осталась без помолвки

Певица давно мечтает о счастливой семье и детях. Анна Семенович с бойфрендом Денисом Социальные сетиПевица Анна Семенович посетила в компании своего бойфренда Дениса Шреера церемонию вручения премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025, где рассказала о своем переезде в загородный дом и его обустройстве.