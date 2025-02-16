Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ветерану СВО не разрешили спеть песню на Грушинском фестивале

Ветерану СВО не разрешили спеть песню на Грушинском фестивале

НТВ: член жюри Хомчик не дала бойцу СВО Цареву выступить на Грушинском фестивале 16 фев 2025 в 07:32 Общество Фото: Сергей Булкин/NEWS.

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Комментарии
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ИР
Игорь Романов
Бардовское движение в России, как и финансовые потоки, подмяли под себя &quot;чужие&quot;, они же и стреляли в наших бойцов в 1993 и в 2022-23, потом поехали убивать палестинцев-это было в официальных сми.
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