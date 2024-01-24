Премьер Шмыгаль: Украина строит трехуровневую оборонную линию

Украина строит серьезную линию обороны, помощь в этом предоставит Словакия. С таким заявлением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде, пишет РБК.
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