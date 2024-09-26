Боец СВО пообещал россиянину помочь откосить от армии за 100 тысяч рублей, но попал под суд

Великоновгородский гарнизонный военный суд оштрафовал на 120 тыс. рублей сотрудника пункта отбора на военную службу, который вместе с приятелем пообещал помочь россиянину откосить от заключения контракта и отправки в зону СВО.
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