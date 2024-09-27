Задержанный в Крыму шпион заявил, что Украина платила ему криптовалютой

Задержанный в Крыму шпион заявил, что работал на украинскую военную разведку за криптовалюту. Об этом говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ России, передает РИА Новости.
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