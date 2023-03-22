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BAZA: пожилого москвича пытались заставить поджечь военкомат, угрожая отключить воду на неделю

Пенсионера из Москвы Валерия Павловича пытались заставить поджечь военкомат. Ему позвонили якобы из Мосэнергосбыта и угрожали отключить воду на неделю, пишет Телеграм-канал BAZA.

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