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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Рябыкин: «Трактор» выбрал путь со ставкой на легионеров. Гордону предлагают поработать с молодежью, пусть лагерь развития он и пропустил. Не совсем логичный курс»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мыслями о « Тракторе » в преддверии сезона КХЛ.

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