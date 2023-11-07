СБ ООН не признал ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями

В Совете Безопасности (СБ) ООН не стоит на повестке дня инициатива по признанию ХАМАС и «Хезболлы» террористическими организациями, сообщил «Известиям» первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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