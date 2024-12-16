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Листай.ру [СМИ]

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Певица Кравец рассказала об «объявленном» Пугачевой в Израиле бойкоте

Певица Кравец рассказала об «объявленном» Пугачевой в Израиле бойкоте

Актриса, певица Алена Кравец рассказала об «объявленном» в Израиле бойкоте певице Алле Пугачевой и комику Максиму Галкину*.

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Комментарии
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Галина Малыхина
А раньше задницу лизала 🤣
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17 час.

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