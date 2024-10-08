Фийон-Майе о новых правилах старта: «Это несправедливо. Надеюсь, IBU пересмотрит решение»

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил изменения для спринта и индивидуальных гонок. Теперь в первой группе будут стартовать спортсмены, занимающие в общем зачете Кубка мира места с 31-го; во второй группе – с 16-го по 30-е.
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