Индейцы в США выступили против добычи урана на своих землях

Индейцы американского племени навахо выступили против увеличения производства урана на принадлежащих им территориях, а также против его перевозки с целью замещения российских поставок в связи с недавним законопроектом о запрете на импорт металла из России, сообщает РИА Новости.
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