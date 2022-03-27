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Гавриков в матче с «Миннесотой»: передача, 1 бросок и 2 хита за 26:14 – максимальное время в «Коламбусе»

Владислав Гавриков сыграл больше 26 минут в матче с «Миннесотой» и сделал передачу. «Коламбус» уступил «Уайлд» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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