Частица мощей Димитрия Донского отправлена на фронт

Часть десницы князя Дмитрия Донского, которой он держал меч на Куликовом поле, отправлена на фронт для духовного укрепления воинов.
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