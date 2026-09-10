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Частица мощей Димитрия Донского отправлена на фронт

Частица мощей Димитрия Донского отправлена на фронт

Часть десницы князя Дмитрия Донского, которой он держал меч на Куликовом поле, отправлена на фронт для духовного укрепления воинов.

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