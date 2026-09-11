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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камилла Нелюбова: «В межсезонье я работала, старалась улучшаться. Я рада, что мне поставили оценки выше»

Российская фигуристка Камилла Нелюбова прокомментировала свои высокие баллы на Kinoshita Group Cup в Токио, которые оказались выше ее прежних результатов в России.

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