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Мировое обозрение

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Французский исследовательский институт Leti поможет Rapidus освоить выпуск 1-нм чипов в Японии

Французский исследовательский институт Leti поможет Rapidus освоить выпуск 1-нм чипов в Японии

К возрождению японской полупроводниковой промышленности в её лучшем виде привлечены не только американская корпорация IBM и бельгийская исследовательская организация Imec, но и французские специалисты из института Leti, как поясняет Nikkei.

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