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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Альвареса проведет переговоры с «Ман Сити» на следующей неделе. Клуб не собирается продавать игрока за 40-50 млн евро (Фабрицио Романо)

Ранее сообщалось, что форвард недоволен своим игровым временем и хочет сменить команду. Английский клуб готов продать 24-летнего нападающего, но не примет предложений в районе 40-50 миллионов евро, так как хочет больше, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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