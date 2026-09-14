Истребитель НАТО сбил дрон в воздушном пространстве Литвы

В воздушном пространстве Литвы был сбит дрон, перехваченный и уничтоженный истребителем НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные литовского национального центра управления кризисами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Горсть орехов в д...
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым