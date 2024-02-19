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В Киеве заявили, что сборка беспилотников на дому "формирует ДНК нации"

В Киеве заявили, что сборка беспилотников на дому "формирует ДНК нации"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, высказал мнение, что реализация проекта по сборке FPV-дронов на дому, присоединиться к которому украинцев призывают власти страны, создает условия для "формирования ДНК нации".

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