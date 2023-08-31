Культуромания

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«Коллекционирование становится опасно, когда оно превращается в зависимость»

«Коллекционирование становится опасно, когда оно превращается в зависимость»

Сайт «Культуромания» пишет о коллекционировании. Это интервью с психологом, психодинамическим психотерапевтом, специалистом по метафорическим картам Жанной Сергеевой посвящено коллекционированию и коллекционерам, -- при этом она тоже коллекционер.

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