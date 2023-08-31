«Коллекционирование становится опасно, когда оно превращается в зависимость»

Сайт «Культуромания» пишет о коллекционировании. Это интервью с психологом, психодинамическим психотерапевтом, специалистом по метафорическим картам Жанной Сергеевой посвящено коллекционированию и коллекционерам, -- при этом она тоже коллекционер.