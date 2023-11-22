Серьезное ДТП с лосем под Алексином в Тульской области попало на видео

На трассе под Алексином в Тульской области произошло ДТП с легковушкой и лосем. Видео с моментом столкновения появилось сегодня утром, 22 ноября, в сообществе "Алексин Сейчас" в социальной сети "ВКонтакте".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии