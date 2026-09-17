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Татар-информ

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Жительницу Челнов задержали по обвинению в убийстве полуторагодовалой дочери

Жительницу Челнов задержали по обвинению в убийстве полуторагодовалой дочери

24-летнюю жительницу Набережных Челнов задержали по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери, об этом сообщили в МВД Татарстана, Тело малышки с большим количеством ножевых ранений обнаружили 15 сентября в квартире одного из домов на улице Ахметшина.

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