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Командира лагеря спецназа ВСУ отстранили после удара российского «Искандера»

Командира лагеря спецназа ВСУ отстранили после удара российского «Искандера»

Командира лагеря подготовки спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенного в районе населенного пункта Шостка Сумской области, отстранили после того, как ВС России ударили по нему российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер».

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