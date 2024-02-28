Экономист рассказала о минусах и плюсах рассрочки

Рассрочка предполагает поэтапную покупку товаров или услуг. При этом среди ее плюсов — быстрое оформление, а среди минусов — невысокие лимиты, рассказала «Известиям» экономист, финансовый советник, эксперт по финансовой грамотности Екатерина Синицына.
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