Экономист рассказала о минусах и плюсах рассрочки

Рассрочка предполагает поэтапную покупку товаров или услуг. При этом среди ее плюсов — быстрое оформление, а среди минусов — невысокие лимиты, рассказала «Известиям» экономист, финансовый советник, эксперт по финансовой грамотности Екатерина Синицына.