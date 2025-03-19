Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле

Направлявшемуся из Москвы в Новокузнецк самолету Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» пришлось вернуться в аэропорт Шереметьево в связи с выявлением трещины на лобовом стекле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.