Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле

Направлявшемуся из Москвы в Новокузнецк самолету Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» пришлось вернуться в аэропорт Шереметьево в связи с выявлением трещины на лобовом стекле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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