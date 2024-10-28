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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус не выиграл «Золотой мяч» с коэффициентом 1.12. Родри стал победителем с 5.50

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри завоевал«Золотой мяч»-2024. Форвард «Реала» Винисиус занял второе место.

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