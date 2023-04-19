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В целом, как сообщил Роскосмос, в Турине (Италия) на предприятии Thales Alenia Space Italy при участии российских специалистов идут соответствующие работы по подготовке к возвращению в Россию

В целом, как сообщил Роскосмос, в Турине (Италия) на предприятии Thales Alenia Space Italy при участии российских специалистов идут соответствующие работы по подготовке к возвращению в Россию

﻿﻿В целом, по данным Роскосмоса, в Турине (Италия) на предприятии Thales Alenia Space Italy с участием российских специалистов ведется соответствующая работа по подготовке возвращения в Россию российского оборудования, входящего в состав этой миссии.

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