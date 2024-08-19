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На российском ТВ продолжают рассказывать, что РФ надо готовится к "худшему варианту" и потере приграничья

На российском ТВ продолжают рассказывать, что РФ надо готовится к "худшему варианту" и потере приграничья

Предположительно уважаемые в узком кругу ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Давно перестала смотреть российские ток-шоу - берегу психическое здоровье.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
А без истерики не можно. а надо.Эвакуация населения это не сдача территории, а сохранение жизни мирным  гражданам..Шахназарова надо слушатьполностью а не отрывочно. тогда. не сделаете дурацкий вывод: &quot; российском ТВ продолжают рассказывать, что РФ надо готовится к &quot;худшему варианту&quot; и потере приграничья&quot;.Щахназаров предупреждает,что распиздяйство влвстей и МО РФ, и приводит нас к пресловутому &quot;41году&quot;.Но не разу он не сказал и не призывал к сдачи территорий! Врать то не надо ЛЮСИНЭ АВЕТЯН и анониму под кличкой &quot;СМИ. Актуальные новости - здесь&quot;.Враг будет разбит.территория будет очищена и эвакуированное население будет живо.Как то вот так, Аветян,иди ка займись делами, которые не требуют от тебя, публичной истерики,пользы от неё 0. а вред уже очевиден, и что важне,что не только тебе, но и россиянам читающих вас ЛЮСИНЭ АВЕТЯН и анонима под кличкой &quot;СМИ. Актуальные новости - здесь&quot;.Победа будет за нами, за Россией!
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