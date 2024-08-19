На российском ТВ продолжают рассказывать, что РФ надо готовится к "худшему варианту" и потере приграничья

Александр Ляшенко

А без истерики не можно. а надо.Эвакуация населения это не сдача территории, а сохранение жизни мирным гражданам..Шахназарова надо слушатьполностью а не отрывочно. тогда. не сделаете дурацкий вывод: " российском ТВ продолжают рассказывать, что РФ надо готовится к "худшему варианту" и потере приграничья".Щахназаров предупреждает,что распиздяйство влвстей и МО РФ, и приводит нас к пресловутому "41году".Но не разу он не сказал и не призывал к сдачи территорий! Врать то не надо ЛЮСИНЭ АВЕТЯН и анониму под кличкой "СМИ. Актуальные новости - здесь".Враг будет разбит.территория будет очищена и эвакуированное население будет живо.Как то вот так, Аветян,иди ка займись делами, которые не требуют от тебя, публичной истерики,пользы от неё 0. а вред уже очевиден, и что важне,что не только тебе, но и россиянам читающих вас ЛЮСИНЭ АВЕТЯН и анонима под кличкой "СМИ. Актуальные новости - здесь".Победа будет за нами, за Россией!