Предположительно уважаемые в узком кругу ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Давно перестала смотреть российские ток-шоу - берегу психическое здоровье.
На российском ТВ продолжают рассказывать, что РФ надо готовится к "худшему варианту" и потере приграничья
Комментарии
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Александр Ляшенко
А без истерики не можно. а надо.Эвакуация населения это не сдача территории, а сохранение жизни мирным гражданам..Шахназарова надо слушатьполностью а не отрывочно. тогда. не сделаете дурацкий вывод: " российском ТВ продолжают рассказывать, что РФ надо готовится к "худшему варианту" и потере приграничья".Щахназаров предупреждает,что распиздяйство влвстей и МО РФ, и приводит нас к пресловутому "41году".Но не разу он не сказал и не призывал к сдачи территорий! Врать то не надо ЛЮСИНЭ АВЕТЯН и анониму под кличкой "СМИ. Актуальные новости - здесь".Враг будет разбит.территория будет очищена и эвакуированное население будет живо.Как то вот так, Аветян,иди ка займись делами, которые не требуют от тебя, публичной истерики,пользы от неё 0. а вред уже очевиден, и что важне,что не только тебе, но и россиянам читающих вас ЛЮСИНЭ АВЕТЯН и анонима под кличкой "СМИ. Актуальные новости - здесь".Победа будет за нами, за Россией!
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Трудно первые пять лет, потом привыкаешь.
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1 час.
Татьяна Бобылева
Юсин всегда скептически относится как к нашим победам, так и ко всему хорошему, что происходит у нас в стране. А Шахназаров говорит по существу, но что толку говорить горбатому. что он горбатый...Никто не слушает умных людей...Паникёры всегда были...Но! Победа будет за нами...
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39 мин.
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