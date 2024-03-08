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«Собрался с мыслями и поехал»: Дикиджи первым из российских фигуристов исполнил четверной аксель

«Собрался с мыслями и поехал»: Дикиджи первым из российских фигуристов исполнил четверной аксель

Владислав Дикиджи первым из российских фигуристов чисто исполнил четверной аксель. По словам Олега Татаурова, его ученик удачно приземлил три попытки из пяти во время тренировки, но пока речи о включении элемента в программы не идёт.

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