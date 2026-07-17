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Русская весна

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Око за око: хуситы пригрозили Саудовской Аравии ударами по Эр-Рияду и саудовским портам

Око за око: хуситы пригрозили Саудовской Аравии ударами по Эр-Рияду и саудовским портам

Йеменские хуситы пригрозили Саудовской Аравии ответными ударами в случае дальнейшей эскалации. Лидер движения «Ансар Аллах» Абдель-Малик аль-Хуси заявил, что Йемен намерен защищать свои интересы в противостоянии с Саудовской Аравией и не намерен мириться с ограничениями на работу своих портов и аэропортов.

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