Око за око: хуситы пригрозили Саудовской Аравии ударами по Эр-Рияду и саудовским портам

Йеменские хуситы пригрозили Саудовской Аравии ответными ударами в случае дальнейшей эскалации. Лидер движения «Ансар Аллах» Абдель-Малик аль-Хуси заявил, что Йемен намерен защищать свои интересы в противостоянии с Саудовской Аравией и не намерен мириться с ограничениями на работу своих портов и аэропортов.