Новогодние салаты готовлю только с домашней вареной колбасой: вкус гораздо лучше, а цена ниже

Найти вареную колбасу по приемлемой цене с хорошим составом становится все труднее. Качественный продукт стоит дороже хорошего мяса, а кормить семью колбасой, в составе которой есть мясо птицы механической обвалки совершенно не хочется.
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