Экс-директор в МВФ Можин: Запад хочет понять, как Россия выдержала нажим санкций

Запад пытается понять, как российская экономика справляется с давлением санкций. Это может быть одной из причин отправки в Россию миссии Международного валютного фонда (МВФ), заявил 4 ноября бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
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