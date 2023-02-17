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Жители Подмосковья сдали рекордные 120 тонн елок на переработку с начала года

Жители Подмосковья сдали рекордные 120 тонн елок на переработку с начала года

Экологическая акция «Подари елке вторую жизнь» проходила в Подмосковье с 15 января по 15 февраля. Региональный оператор «РТ-Инвест» открыл 80 пунктов, куда за месяц жители сдали рекордные 120 тонн деревьев, что на 20 тонн больше, чем в 2022 году.

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